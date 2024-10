Anglia będzie mieć nowego selekcjonera. Trzeci obcokrajowiec w historii

Tuchel dobrze zna angielską piłkę - był trenerem Chelsea i to właśnie z tym zespołem udało mu się zdobyć Puchar Ligi Mistrzów w 2021 roku. Był to jeden z najlepszych sezonów The Blues w ostatnich latach.

Thomas Tuchel selekcjonerem reprezentacji Anglii

Gareth Southgate odszedł z angielskiej kadry po ostatnich latach, które dały kibicom wiele nadziei, ale również głęboko ich rozczarowały. Wydawało się, że z tym pokoleniem piłkarzy będzie można osiągnąć coś wielkiego i czekali na zdobywanie najważniejszych trofeów. Choć drużyna była w stanie dochodzić do finałów ważnych imprez, to w kluczowych momentach zawodziła.

Thomas Tuchel niebawem oficjalnie przedstawiony

Najpierw do wiadomości informację tę podało "The Times". Według dziennika miało dojść do porozumienia między Tuchelem a angielską federacją i niebawem ma on zostać przedstawiony jako selekcjoner szerokiej publiczności. Tę informację zaczęły potwierdzać również inne źródła.