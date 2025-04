Angielskie media zachwycone grą Polaka. "Był praktycznie bezbłędny"

Końcowa faza sezonu piłkarskiego 2024/2025 zdecydowanie nie ułożyła się po myśli Mikela Artety . W ligowym spotkaniu przeciwko Fulham stracił on bowiem jednego z dwóch podstawowych defensorów swojej drużyny - Gabriela Magalhaesa . Ponadto badania wykazały, iż uraz uda, którego nabawił się Brazylijczyk, wykluczy go z gry na dłuższy czas, co w kontekście zbliżającego się meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt brzmi niemalże jak wyrok.

Angielskie media rozpływają się nad występem Kiwiora. Polak najlepszy na boisku

Ligowe starcie z drużyną "The Toffees" było bardzo poważnym sprawdzianem umiejętności Kiwiora, o czym pisał między innymi angielski portal "The Sun". "Na środkowym obrońcy reprezentacji Polski ciążyła ogromna presja, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo jego udziału w meczu z Realem Madryt. [...]. (Mecz z Evertonem w wykonaniu Kiwiora red.) nie był spektakularny, ale Kiwior wyglądał pewnie w obronie. [...]. Pod koniec pierwszej części spotkania zagrał też fantastyczną piłkę z własnej połowy do Leandro Trossarda" - pisali dziennikarze "The Sun" podkreślając wpływ, jaki Kiwior wniósł tego dnia w grę "Kanonierów". Warto także wspomnieć, że ten sam portal wskazał Jakuba Kiwiora oraz Leandro Trossarda jako najwyżej ocenionych zawodników, którzy tego dnia pojawili się na boisku.