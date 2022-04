Matthew Le Tissier to legendarny zawodnik Southampton FC, który reprezentował jego barwy w latach 1986-2002. Niewiele jest przykładów zawodników tego formatu tak oddanych jednemu klubowi, bowiem Le Tissier nigdy nie grał nigdzie poza Southampton. Ośmiokrotny reprezentant Anglii słynął ze strzelania przepięknych goli i miejscowi kibice nadali mu przydomek The Gold.

Tym bardziej znamienne jest jego odejście z klubu po aferze jaka wybuchła w związku z treściami, które Matthew Le Tissier rozpowszechniał w sieci. Były to fejki na temat wojny w Ukrainie, a zwłaszcza masakry ludności cywilnej w Buczy. Le Tissier podpisywał się pod teoriami Kremla, że rzeź cywilów to ukraińska prowokacja. Wcześniej słynął także z kolportowania teorii spiskowych na temat Covid-19.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Matthew Le Tissier odchodzi, bo przesyłał fejki

Jeszcze we wtorek Matthew Le Tissier atakował brytyjskie media za to, że rozpowszechniają informacje jakoby Rosjanie wyrżnęli i zgwałcili mieszkańców Buczy, co - wedle jego opinii - nie było prawdą. Przesłał dalej post z tezą, że okrucieństwa w Ukrainie zostały sfałszowane przez media, podobnie jak fakt epidemii Covid-19. Gdy wybuchła afera, Matthew Le Tissier skasował swe wpisy i zrezygnował z roli ambasadora Southampton FC.

CZYTAJ TAKŻE: Roman Abramowicz kupił nowy klub

Southampton FC zdystansował się od poglądów i treści upowszechnianych przez swego byłego piłkarza, a on sam po wybuchy wielkiej afery wokół jego fejków napisał przeprosiny wobec fanów. - Moje poglądy to moja prywatna sprawa, ale ważne dla mnie jest, aby nie wchodzić w konflikt z moim ukochanym klubem i jego dobrem. Moje odejście nie zmienia mojej miłości do wszystkiego, co wiąże się z Southampton FC.