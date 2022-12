Tempo angielskiej piłki jest zabójcze. Ledwie dwa dni po finale mistrzostw świata rozpoczęły się pierwsze mecze czwartej rundy EFL Carabao Cup. Na prawdziwy hit tej fazy rozgrywek kibicom przyszło jednak poczekać do czwartku. Na Etihad Stadium zmierzyły się drużyny Manchesteru City i Liverpoolu . Składy obu ekip były częściowo rezerwowe, choć nie zabrakło też uznanych nazwisk. Dość wspomnieć, że w wyjściowych jedenastkach znaleźli się między innymi Mohamed Salah czy Erling Haaland , ale także grający do niedawna w Katarze Nathan Ake , Ilkay Gundogan , Kevin De Bruyne , Rodri czy Darwin Nunez .

Manchester City - Liverpool: Erling Haaland otworzył wynik meczu

Do przerwy utrzymał się wynik 1:1, ale od początku drugiej połowy strzelanie rozpoczęło się na nowo. W 47. minucie kapitalnym przerzutem na lewe skrzydło popisał się Rodri. Tam do piłki dopadł Riyad Mahrez i w swoim stylu kopnął ją w kierunku dalszego słupka. Zaledwie minutę później znów było po równo - tym razem akcję wykończył Mohamed Salah.

Manchester City - Liverpool: W tych meczach nigdy nie ma nudy

Im bliżej było końcowego gwizdka, tym bardziej robiło się na boisku nerwowo. Przy kilku stykowych sytuacjach piłkarze skakali sobie do gardeł i odpychali, a sędzia miał sporo pracy do wykonania. Czas działał na korzyść zawodników Pepa Guardioli, którzy chcieli utrzymać korzystny wynik do końca. To liverpoolczycy tracili cenne minuty, które mogliby spożytkować na ostatnie ataki. Więcej bramek jednak nie padło, więc to City awansowało do 1/8 finału rozgrywek.