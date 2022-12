Iwan, który zmarł w piątek w wieku 63 lat był piłkarzem o niezwykłym talencie. Niecodziennego statusu doczekał się w Górniku Zabrze . Nie grał w nim długo, ale potrafił olśnić nie tylko publiczność, ale i kolegów z drużyny. Rozmawialiśmy na jego temat z innymi ówczesnymi zawodnikami Górnika. Andrzej Gunia , ówczesny obrońca i kapitan Górnika podkreślał jego umiejętności. - Miałem przyjemność grać w nim w młodzieżowej reprezentacji Krakowa. Był tam też z nami m.in. Adam Nawałka . Iwan był z nas chyba największym talentem. Ja byłem bardzo pracowity, a pracą też można w życiu do czegoś dojść. Niektórzy mają szczęście mieć 80 procent talentu, ale nie mają za to skłonności do pracy. Może " Ajwen" za lekko do wszystkiego podchodził, może nie postawił w stu procentach na futbol? W każdym razie miał ogromne możliwości.

Andrzej Iwan. "Prawdziwy kozak, klasa sama w sobie"

Ryszard Komornicki też mówił o Iwanie z podziwem. - Wszędzie mogę powtórzyć, że Andrzej Iwan to był najlepszy piłkarz z jakim grałem. Chodził własnymi ścieżkami, które mi nie pasowały, więc mieliśmy kontakt tylko w szatni i na boisku. Ale podziwiałem go jako zawodnika. Andrzej był szybki, obunożny, uderzał pięknie z powietrza i głową. gdybym grał tak w powietrzu jak on, to spadłbym na ziemię i się rozbił. Miał świetna dynamikę i znakomitą umiejętność gry kombinacyjnej. Grałem ze Zbigniewem Bońkiem, który odnosił najwięcej sukcesów, ale Iwan był lepszy. To był piłkarz kompletny.