Atak rosyjskich wojsk wymierzony w Ukrainę pociągnął za sobą głębokie konsekwencje. Na Rosję nakładane są kolejne sankcje ekonomiczne, a wykluczenia obejmują także sportowców.

Rosja została zawieszona w strukturach UEFA i FIFA, co selekcjoner Walerij Karpin skwitował jedynie stwierdzeniem, że jego drużynie jest smutno z tego powodu.

Andrij Jarmołenko zaapelował do rosyjskich piłkarzy

Do rosyjskich piłkarzy zwrócił się w nagraniu w sieci Andrij Jarmołenko.

- Urodziłem się w Sankt Petersburgu, ale dorastałem w Ukrainie. Uważam się za stuprocentowego Ukraińca. Mam pytanie do rosyjskich piłkarzy. Chłopaki, dlaczego siedzicie jak obsr*** i nic nie mówicie? W moim kraju zabijają ludzi, nasze żony, matki i dzieci. Ale wy nic nie mówicie, nic nie komentujecie - powiedział na nagraniu Jarmołenko.

Wcześniej z grona rosyjskich piłkarzy wyłamał się Fiodor Smołow, który już w zeszły czwartek otwarcie zaprotestował przeciwko wojnie.

- Wielu was znam. Mówiliście mi, że tak nie powinno być, że wasz prezydent zachowuje się niewłaściwie. Pomyślcie, co się stanie, jeśli wszyscy razem pokażecie ludziom, co naprawdę dzieje się na Ukrainie - zaapelował Jarmołenko.