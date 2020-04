Andreas Brehme wystawił na aukcję piłkę z finałowego meczu mistrzostw świata w 1990 roku, w którym Niemcy po jego golu z rzutu karnego pokonały Argentynę 1-0. Dochód ze sprzedaży ma pomóc w walce z pandemią koronawirusa.

59-letni dziś Brehme był bohaterem spotkania rozegranego 8 lipca 1990 roku na Stadionie Olimpijskim w Rzymie. W 85. minucie wykorzystał "jedenastkę", dając Niemcom trzeci w historii tytuł mistrzów świata.



Wystawiona na aukcji piłka, podpisana przez wszystkich niemieckich uczestników tego meczu, osiągnęła już cenę ponad 3 tys. euro, ale licytacja ma potrwać do 6 maja.



Uzyskane pieniądze Brehme chce przeznaczyć na walkę z koronawirusem we Włoszech. Z tym krajem jest związany sentymentalnie nie tylko ze względu na najważniejszy gol w swojej karierze. W latach 1988-92 występował w Interze Mediolan, z którym wywalczył mistrzostwo Italii (1989) i Puchar UEFA (1991).



Z powodu pandemii koronawirusa we Włoszech zmarło najwięcej osób - ponad 17 tys.