Ancelotti podpalił lont, wielka burza po wywiadzie. Real uderzy w FIFA

FIFA co jakiś czas próbuje na różne sposoby urozmaicić rozgrywki piłkarskie, czasami prowadząc wręcz do swoistych rewolucji w świecie futbolu, które... nie zawsze spotykają się z przychylnym odbiorem ze strony środowiska skupionego wokół tej dyscypliny. Nie inaczej jest w kwestii nowej formuły klubowych mistrzostw świata, która ma zostać wprowadzona w przyszłym roku - wygląda na to, że udziału w turnieju odmówi chociażby Real Madryt, a to może być tylko wierzchołek góry lodowej. Nad całym planem zbierają się więc ciemne chmury, a napędził je... nikt inny jak Carlo Ancelotti.