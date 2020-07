Straty klubów piłkarskich na Starym Kontynencie wskutek pandemii koronawirusa mogą sięgnąć czterech miliardów euro – wynika z opublikowanej we wtorek analizy Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zabawił się w polu karnym. Obrońcy byli bezradni. Wideo © 2020 Associated Press

W tym sezonie straty mogą wynieść 1,6 mld, a w kampanii 2020/21 - 2,4 mld euro. Uwzględniono kluby w 55 krajach. Autorzy badań zaznaczyli, że nie brano pod uwagę zysków z rynku transferowego, które są niewiadomą.

Reklama

"Wyniki pokazują, że wpływ finansowy epidemii Covid-19 na kluby europejskie to prawdziwy wstrząs sejsmiczny" - skomentował dyrektor generalny ECA, Charlie Marshall.



"Wpływ epidemii na finanse klubów nie ustał po wznowieniu rozgrywek. Należy spodziewać się kontynuowania tego trendu w następnym sezonie" - dodał.



W 10 ligach, w tym w pięciu najbogatszych - w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, kluby stracą tylko na sprzedaży biletów 400 mln euro w tym sezonie oraz 1,1 mld w następnym.



Członkami ECA jest 246 klubów.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>