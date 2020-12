Jacek Konieczny na co dzień reprezentuje barwy Kuloodpornych Podbeskidzie Bielsko-Biała. Młody piłkarz ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski, a teraz potrzebuje pomocy kibiców. W sieci została uruchomiona specjalna zbiórka na protezę nogi dla 16-latka.

Codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych osób związane jest z pokonywaniem wielu barier. Dla sportowych zapaleńców życie bez nogi nie jest jednak przeszkodą, kiedy mimo wszystko mogą realizować swoją pasję i odnosić sukcesy.

Przykładem zdeterminowanego zawodnika jest Jacek Konieczny, który od dziecka zakochany jest w futbolu. 16-latek gra w barwach Kuloodpornych Podbeskidzie Bielsko-Biała, a na swoim koncie ma już mecze w reprezentacji Polski.

Od czterech lat życie chłopaka wypełniają treningi ampfutbolowe. Teraz młody piłkarz potrzebuje nowej protezy z nowoczesną stopą, która umożliwi mu poruszanie się bez kuli, odciążając kręgosłup oraz lewą nogę.

Koszt nowej protezy to nieco ponad 18 tysięcy złotych. W tym celu uruchomiona została specjalna zbiórka internetowa . Jej inicjatorzy zapewniają, że jeśli uda się zebrać większą kwotę, pieniądze pomogą innym młodym zawodnikom, którzy również grają w piłkę.

AB



