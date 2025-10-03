Ameryka stawia szlaban. Kolejny kraj może nie zagrać w MŚ. To nie Rosja i nie Izrael

Losowanie grup finałów MŚ odbędzie się 5 grudnia w Centrum Sztuk Scenicznych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie. Wszystko wskazuje na to, że na ceremonii zabraknie delegacji Iranu. Na przeszkodzie stanęły właśnie mroczne meandry światowej polityki.

W czerwcu tego roku prezydent USA Donald Trump ogłosił listę 12 państw, których obywatele objęci są całkowitym zakazem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Wśród wskazanych znalazł się Iran. Obecność w wykazie tego akurat kraju nie stanowiła zaskoczenia.

Iran z awansem, ale niepewny gry w MŚ 2026. Tylko Infantino może przekonać Trumpa

USA i Iran nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od 1980 roku. Mimo to sportowcy z Kraju Persów brali udział w dwóch igrzyskach olimpijskich organizowanych przez Amerykanów - letnich w Atlancie (1996) i zimowych w Salt Lake City (2002). Teraz nawet o chwilową odwilż może być niezwykle trudno.

W XXI wieku sytuacja międzynarodowa nie była jeszcze tak skomplikowana jak obecnie. Ma to związek z wojną toczoną między Ukrainą i Rosją oraz z działaniami zbrojnymi Izraela w Strefie Gazy, gdzie wg raportu ONZ doszło do ludobójstwa. Iran uwikłany jest w oba konflikty.

W skład irańskiej delegacji wybierającej się na grudniowe losowanie do USA znaleźli się prezes federacji Mehdi Taj, selekcjoner Amir Ghalenoi oraz siedmiu innych działaczy. W komplecie nie otrzymali wiz wjazdowych.

Analitycy badający relacje Ameryki z krajami Bliskiego Wschodu nie mają dobrych prognoz. Twierdzą, że istnieje realne prawdopodobieństwo, że mimo wywalczonego awansu Iran nie weźmie udziału w przyszłorocznym mundialu. Jego współgospodarzami, oprócz USA, będą również Kanada i Meksyk.

W globalnym czempionacie na pewno nie zagra Rosja izolowana w świecie futbolu od lutego 2022 roku. Społeczność międzynarodowa domaga się, by taki sam los spotkał Izrael. Ten scenariusz chwilowo (?) stracił jednak na aktualności po ostatniej wypowiedzi szefa FIFA.

- FIFA nie jest w stanie rozwiązać problemów geopolitycznych, ale może i musi promować piłkę nożną na całym świecie, wykorzystując jej wartości jednoczące, edukacyjne, kulturowe i humanitarne - oznajmił Gianni Infantino podczas posiedzenia Rady FIFA w Zurychu.

Izrael pozostaje zatem w wielkiej grze. Rosja może już myśleć o MŚ 2034. Iran pozostaje niepewny swego losu i patrzy w stronę Infantino, który bodaj jako jedyny może w tej sprawie negocjować w gabinecie Trumpa.

Amir Ghalenoei, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Iranu ATTA KENARE AFP

Reprezentacja Iranu wywalczyła już awans do finałów MŚ 2026 Noushad Thekkayil AFP

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP