Wojciech Kwiecień to majętny biznesmen. Właściciel sieci aptek, dbający o swoją prywatność jak Bogusław Cupiał. To właśnie od niego Kwiecień chciał kupić Wisłę Kraków. Gdy się nie udało, to i tak wspierał klub: dorzucał się do transferów i wyciągał pomocną dłoń, gdy Wisła była na skraju bankructwa. W końcu jednak chciał być główny rozgrywającym, a nie postacią drugoplanową. I właśnie wtedy zdecydował się na własny projekt.

Wieczysta Kraków. Sukces ze Smudą, Peszką, Majewskim

Włożył miliony w Wieczystą Kraków - osiedlowy klub, jakich w mieście wiele. Kwiecień postawił jednak na ten, w pobliżu którego stadionu się wychował. Wieczystą wprowadził już do czwartej ligi i m.in. ze Sławomirem Peszką, Radosławem Majewskim oraz trenerem Franciszkiem Smudą, zmierza ku trzeciej. Na razie Wieczysta zdecydowanie prowadzi w tabeli, ale na końcu czeka ją jeszcze trudny baraż z rezerwami Termaliki. Taki rywal nie może jednak stanąć na przeszkodzie, skoro ambicje Wieczystej sięgają Ekstraklasy i to już w sezonie 2025/2026.

Brzmi nierealnie? Podobnie mówiono o Termalice Bruk-Bet Nieciecza. Wioska licząca kilkuset mieszkańców, dwa sklepy, szkoła, kościół i stadion. Najpierw zwykły, typowo wiejski. Później coraz bardziej nowoczesny, a dziś spełniający wymogi Ekstraklasy.

Taki był potrzebny, bo właściciele klubu - państwo Witkowscy - bardzo sumiennie realizowali dokładnie taki sam plan, jaki dziś ma Kwiecień, czyli awans rok po roku. W sezonie 2006/2007 drużyna grała jeszcze w V lidze, ale później nie zatrzymała się już nawet na rok. Dopiero w I lidze zagościła na dłużej, ale w końcu dopięła swego i sezon 2015/2016 spędziła już w Ekstraklasie.

Kolejny dowodem, że marzenia się spełniają, jest Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp. Klubem z 15-tysięcznego miasteczka na początku lat 90. zainteresował się Zbigniew Drzymała i powoli zaczął inwestować miliony. Efekt? Dwa wicemistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz mecze z takimi drużynami jak Manchester City czy Hertha Berlin. Należy jednak pamiętać, że Groclin wytaplał się również w korupcyjnym bagnie, ale głównie w niższych ligach.

W końcu jednak Drzymała z piłką pożegnał się na dobre i sprzedał ekstraklasową licencję Józefowi Wojciechowskiemu, który z kolei udowodnił w Polonii Warszawa, że pieniądze wcale nie gwarantują spełnienia piłkarskich marzeń.

Nawet jeśli Kwiecień zrealizuje swój plan i z sezonu na sezon Wieczysta będzie awansowała do wyższej ligi, to i tak nie pobije osiągnięcia Amiki Wronki, która w cztery sezony awansowała o... sześć klas rozgrywkowych! Za wszystkim stał jednak Ryszard F., główny oskarżony w piłkarskiej aferze korupcyjnej w Polsce. Awans do Ekstraklasy dla Amiki też nie był specjalnie skomplikowany, a jak już drużyna się w niej znalazła, to nieprzerwanie występowała przez 11 sezonów. Później jednak połączyła się z WKP Poznań i tak powstał KKS Lech Poznań. Dziś Amika nie ma drużyny seniorów, ale szkoli młodzież.

Między Poznaniem a Wronkami znajdują się Pniewy. Tamtejszy Sokół dziś występuje w V lidze i to właśnie poziom regionalny wydaje się być odpowiednim miejscem dla klubu z miasteczka liczącego 7 tys. mieszkańców. Nie zawsze jednak tak było, bo jako Sokół - Elektromis drużyna uzyskiwała kolejne awanse, aż w końcu zameldowała się na poziomie centralnym. Następnie w klub zaangażował się Tygodnik Miliarder i jako Miliarder Pniewy grał w Ekstraklasie przez dwa lata. Koniec był jednak podobny jak w przypadku Amiki - drużyna z Pniew dokonała fuzji z GKS-em Tychy i tak powstał Sokół Tychy. Drużyna szybko jednak została wycofana i Pniewom została IV liga.

Dziś w Wieczystej o smutnym końcu nikt jednak nie myśli, bo po blisko 80 latach istnienia klub w końcu doczekał się możnego sponsora z potężną wizją i ambicjami. Dla Kwietnia kolejne awanse to bowiem tylko przystanki w drodze do celu, jakim jest zagranie ekstraklasowych derbów z Wisłą Kraków.

