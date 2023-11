Alkoholowy skandal w reprezentacji Polski. Czterech zawodników wyrzuconych z kadry!

Wybrańcy Marcina Włodarskiego zagrają w turnieju jako trzecia drużyna Europy . Trafili do "grupy śmierci". Ich rywalami będą reprezentacje Japonii, Senegalu i Argentyny .

Skandal w reprezentacji Polski, alkohol u 17-latków?

To ogromny cios dla kadry, która grała niezwykle ofensywny i atrakcyjny futbol. Turniej w Indonezji miał być dla niej, a przede wszystkim dla jej piłkarzy, wielką szansą pokazania się na świecie i zapracowania na nowe kontrakty. Dla wspomnianej czwórki może to być kres marzeń i osiągnięciu w futbolu czegoś wielkiego.

Co najbardziej niepokojące, to nie pierwsza alkoholowa afera w tej drużynie. We wrześniu 2022 roku, po Pucharze Syrenki, dwóch zawodników również zostało wyrzuconych z powodu alkoholu. U Mikołaja Tudruja i Michała Matysa znaleziono butelki po napojach wyskokowych.