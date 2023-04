Alkohol na zgrupowaniu reprezentacji Polski U15. Rodzice są zbulwersowani

Reprezentacja Polski U15 jest obecnie na zgrupowaniu na Węgrzech , gdzie brała udział w turnieju towarzyskim. W pierwszym meczu Polacy zremisowali z Węgrami , potem przegrali ze Słowacją , a na zakończenie zmagań ponownie zremisowali z Finlandią . Udział zakończyli na ostatnim miejscu, jednak to nie wynik wzbudził największe zainteresowanie.

Mateusz Miga opublikował artykuł, w którym opisał ukrycie czteropaków piwa w torbie na sprzęt sportowy, które piłkarze wynosili z autobusu po dotarciu na turniej na Węgrzech. Wszystko wskazuje na to, że alkohol został tam schowany przez jednego z członków sztabu szkoleniowego .

Młodzi piłkarze znaleźli alkohol na zgrupowaniu reprezentacji Polski

- Czy ci faceci, dorosłe chłopy, nie mogą na kilka dni się powstrzymać? Od jednego z nich chłopcy już od rana wyczuwają alkohol . Drużyna mieszka w ośrodku reprezentacji Węgier, w którym jest zakaz picia alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. Co obsługa tego hotelu myśli sobie o nas, gdy w koszach na śmieci znajdują puszki po piwie? - pyta zbulwersowany rodzic jednego z piłkarzy.

Piłkarz znalazł alkohol nawet w swojej szafce

Niestety, okazuje się, że torba ze sprzętem sportowym to nie jedyne miejsce, gdzie ukryto alkohol . Jeden z młodych piłkarzy miał znaleźć czteropak piwa w... swojej szafce w szatni . Sportowcom i ich rodzicom od razu przypomniała się sytuacja z przeszłości, kiedy to dwóch zawodników reprezentacji U17 musiało opuścić zgrupowanie, gdy w ich pokoju znaleziono alkohol .

- Gdyby ta zgrzewka została odkryta, który z trenerów przyznałby się, że to jego? Przecież wina spadłaby na chłopaka i natychmiast zostałby wyrzucony ze zgrupowania - zauważa jeden z rodziców.

Skandaliczna sytuacja ze zgrupowania na Węgrzech trafiła do Polskiego Związku Piłki Nożnej, który wystosował następujący komunikat.

- Bardzo poważnie podchodzimy do takich spraw. Reprezentacja wraca właśnie z turnieju do Polski. Sprawa będzie badana. Jeśli doszło do złamania prawa bądź naruszenia wewnętrznego regulaminu i ustalonych zasad podczas zgrupowania drużyny narodowej, zostaną wyciągnięte konsekwencje - czytamy w komunikacie PZPN.