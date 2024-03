Ależ wpadka Krychowiaka. Niewiarygodne, że zrobił coś takiego (WIDEO)

Grzegorz Krychowiak regularnie występuje w drużynie Abha Club. W tym sezonie Polak opuścił jedynie dwa mecze ligowe. Jego bilans to 21 występów (19 w pierwszym składzie), sześć bramek i jedna asysta. Niestety w ostatnim spotkaniu 100-krotny reprezentant Polski zdecydowanie rozczarował. Nie dość, że otrzymał żółtą kartkę, to przede wszystkim strzelił bramkę samobójczą i to na dodatek taką, o której z pewnością długo nie zapomni.

Fatalny mecz Grzegorza Krychowiaka w Arabii. Żółta kartka i spektakularny samobój

W meczu 23. kolejki ligi saudyjskiej Abha Club mierzył się na wyjeździe z Al-Etiffaq. Zdecydowanym faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy walczą o miejsce w pierwszej połowie tabeli. Abha natomiast broni się przed spadkiem i wiele na to wskazuje, że o utrzymanie się drużynie Grzegorza Krychowiaka będzie niezwykle trudno. Potwierdził to sobotni mecz obu drużyn.

Pierwsza połowa starcia upłynęła bez większych emocji i obie ekipy zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie. Niestety, tuż po przerwie antybohaterem meczu został Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski najpierw w 51. minucie otrzymał żółtą kartkę za faul, a ledwie trzy minuty później otworzył wynik starcia, trafiając w bardzo pechowy sposób do własnej bramki.

Widać, że pomocnik chciał po prostu odegrać piłkę do tyłu, bo już dwóch rywali za jego plecami tylko czekało, aby przeciąć podanie. Niestety, Krychowiak zrobił to na tyle nieudolnie, że jego kolega z bramki - Ciprian Tatarusanu - nawet nie był w stanie uratować sytuacji. To tylko pomogło rywalom, którzy dzięki trafieniu Polaka poszli za ciosem. Następnego gola piłkarze Al-Etiffaq zdobyli już bez pomocy przeciwników, a konkretnie w 73. minucie zrobił to Karl Toko Ekambi, a wynik w 89. minucie ustalił Moussa Dembele.