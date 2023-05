Ależ strzelanina na inaugurację mistrzostw Europy! Polacy stłamsili rywali

Starcie to nie zaczęło się dobrze dla "Biało-czerwonych". Już w 3. minucie piłkę z głębi pola na skrzydło dostał Naj Razi, dograł do Ikechukwu Oraziego, a ten z zaskakującą łatwością ograł w polu karnym polską obronę i golkipera, po czym skierował piłkę do siatki.