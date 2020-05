Legendarny piłkarz Juventusu Turyn Alessandro Del Piero trafił do szpitala w Los Angeles. Kamień nerkowy przyprawił 45-letniemu Włochowi sporo cierpienia.

O wizycie w szpitalu poinformował sam Del Piero.

- Nie mogę uwierzyć, że takie trzymilimetrowe maleństwo może sprawić tyle bólu - napisał pod zdjęciem ze szpitalnego łóżka były piłkarz.



Pracujący obecnie jako ekspert piłkarski Del Piero trafił do UCLA Medical Center w Los Angeles z powodu kamienia nerkowego. Nie ma innego sposobu na pozbycie się niechcianego intruza, jak tylko wydalenie go, co jest czynnością wielce bolesną.



Na szczęście, oprócz bólu towarzyszącego procedurze, wszystko poszło po myśli 45-letniego Włocha. Teraz były napastnik może skupić się na powrocie do pełni zdrowia.



Del Piero to mistrz świata z 2006 roku. Jest prawdziwą legendą Juventusu Turyn, w którym występował w latach 1993-2012. Z klubem wygrał Ligę Mistrzów i sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Włoch. Ze "Starej Damy" nie odszedł nawet, gdy klub został karnie zdegradowany do Serie B.



Dopiero jako 38-latek Del Piero udał się na sportową emeryturę do Australii, gdzie grał dla Sydney FC, a później do Indii, kończąc karierę w zespole Delhi Dynamos.