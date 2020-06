​Piłkarka Aleksandra Sikora odchodzi z turyńskiego Juventusu. 29-letnia reprezentantka Polski przenosi się do norweskiego Klepp IL, z którym podpisała roczną umowę.

Sikora grała w Juventusie przez dwa lata, zdobywając przed rokiem mistrzostwo i Puchar Włoch. W ostatnich miesiącach na boisku pojawiała się jednak dość rzadko, stąd decyzja o zmianie klubu.

Klepp IL to trzecia drużyna ubiegłego sezonu norweskiej ligi, która w europejskim rankingu jest tylko nieznacznie niżej klasyfikowana niż włoska. W nowym zespole Aleksandra Sikora będzie już występowała pod nazwiskiem Rompa, bowiem - jak informuje Polski Związek Piłki Nożnej - niedawno wyszła za mąż.

