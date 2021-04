Aleksander Czeferin, szef UEFA, w niezwykle dosadnych słowach powiedział, co myśli o swoich niedawnych sprzymierzeńcach, którzy podjęli właśnie próbę obalenia futbolowego ładu w Europie. - Teraz wiemy, że mieliśmy obok siebie węże - wyznał.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Przy tej okazji Aleksander Czeferin udzielił kilku treściwych wypowiedzi dla przedstawicieli mediów. Nie bawił się w dyplomatę.

Słoweniec otwarcie powiedział, co sądzi o bossach Manchesteru United i Juventusu Turyn - Edzie Woodwardzie i Andrei Agnellim. To oni uchodzą za głównych inicjatorów powstania Superligi, która ma być zarezerwowana wyłącznie dla najbogatszych klubów Europy.

- Widziałem wiele w moim życiu, bo przez 24 lata pracowałem jako prawnik przy sprawach kryminalnych. Nigdy jednak nie spotkałem nikogo takiego jak oni dwaj - oznajmił Czeferin, cytowany przez serwis goal.com.

- Ed Woodward zadzwonił do mnie w czwartek wieczorem - dodał. - Powiedział, że jest bardzo zadowolony z reform i że w pełni je popiera. Jedyne, o czym chciał mówić, to finansowe Fair Play. W tym samym czasie podpisywał coś innego za moimi plecami.

Czeferin: "Agnelli powiedział, że zadzwoni za godzinę i wyłączył telefon"

Jeszcze mocniejsze słowa padły w odniesieniu do szefa Juventusu.

- Nie chcę dużo mówić o Agnellim. Ale faktem jest, że nigdy nie spotkałem osoby, która kłamałaby tak często i tak wytrwale jak on. To coś niewiarygodnego - skwitował Czeferin. - Rozmawiałem z nim w sobotę po południu. Usłyszałem od niego: "To tylko plotki, nie martw się, nic się nie dzieje". Potem powiedział, że zadzwoni za godzinę i wyłączył telefon. Następnego dnia ogłoszono powstanie Superligi.

Dlaczego część działaczy zdecydowała się opuścić europejską centralę futbolu i stworzyć własne rozgrywki? Zdaniem Czeferina stoją za tym wyłącznie pieniądze. Wszystko inne miało dla jego niedawnych współpracowników stracić znaczenie.

- Chciwość jest w tym przypadku tak silna, że wszystkie ludzkie wartości wyparowują. U tych ludzi z dnia na dzień zniknęły. Byliśmy naiwni, nie wiedząc, że węże są tak blisko nas. Teraz już wiemy. To, co zrobili, to naplucie w twarz wszystkim, którzy kochają futbol - stwierdził szef UEFA.

UKi

