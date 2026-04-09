Kibice reprezentacji Polski nie wspominają dobrze przygody z naszą kadrą Fernando Santosa. Gdy Portugalczyk rozpoczynał pracę nad Wisłą panowała euforia. W końcu reprezentację przejął trener, który poprowadził Grecję i swoją narodową kadrę do tytułów mistrza Europy.

Radość nie trwała jednak długo. Od początku pracy z Biało-Czerwonymi Santos nie przekonywał do swoich metod trenerskich. Reprezentacja grała fatalnie dla oka, a przy tym same wyniki w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024 były bardzo słabe.

Cezary Kulesza nie wytrzymał długo i jeszcze przed końcem kwalifikacji zwolnił Santosa. Kadrę awaryjnie przejął Michał Probierz i po barażach Polacy awansowali na mistrzostwa Starego Kontynentu.

Santos długo bez pracy nie pozostał. Szybko przejął reprezentację Azerbejdżanu, ale i tam długo nie zagrzał miejsca. Po serii 11 meczów bez zwycięstwa, w tym 9 porażek, Portugalczyk z hukiem wyleciał z kadry. Czarę goryczy przelała kompromitująca porażka Azerów z Islandią 0:5.

MŚ 2026. To nie żart. Fernando Santos może poprowadzić kadrę na mundialu

Wydawało się, że po nieudanej pracy z reprezentacją Polski i Azerbejdżanu szefowie kolejnych związków piłkarskich nie będą już zainteresowani pracą z Santosem. Nic bardziej mylnego. Minęło osiem miesięcy od zwolnienia Portugalczyka, a znów znalazł się chętny, by dać szansę doświadczonemu selekcjonerowi.

Według miejscowych mediów, Santos jest w gronie trzech kandydatów do objęcia reprezentacji Ghany, która zagra na tegorocznym mundialu (od 11 czerwca do 19 lipca). Jak informuje portal ghanasoccernet.com, kontrkandydatami 71-latka są Carlos Queiroz i Paulo Bento.

Po porażce z Albanią Fernando Santos przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski

Były trener polskich piłkarzy Fernando Santos zainwestował w zabawki edukacyjne

Reprezentacja Polski

