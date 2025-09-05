Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm za Polską granicą. Niemcy w szoku. "Co za katastrofa! Co za wstyd"

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata dopiero co zaczęły się dla Niemiec, a już za naszą zachodnią granicą zaczęło się bicie na alarm. Wszystko za sprawą sensacyjnej porażki ze Słowacją 0:2. W pierwszym meczu eliminacji MŚ ekipa prowadzona przez Juliana Nagelsmanna kompletnie zawiodła i znalazła się na ostatnim miejscu w tabeli grupy A, w której grają jeszcze Irlandia Północna i Luksemburg. Jakby tego było mało, to Niemcy zanotowali pierwszą w dziejach porażkę w eliminacjach MŚ w meczu wyjazdowym.

Te miną mówią wszystko. Dla reprezentacji Niemiec inauguracja eliminacji piłkarskich MŚ była prawdziwym szokiem
Te miną mówią wszystko. Dla reprezentacji Niemiec inauguracja eliminacji piłkarskich MŚ była prawdziwym szokiemCHRISTIAN CHARISIUS/DPA/AFP/BildINTERIA.PL

W skrócie

  • Niemcy przegrały sensacyjnie ze Słowacją 0:2 w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata, co oznacza dla nich pierwszą w historii porażkę wyjazdową w kwalifikacjach MŚ.
  • Media niemieckie skrytykowały drużynę i trenera Juliana Nagelsmanna za słabą grę i trzecią z rzędu porażkę w spotkaniach o punkty.
  • Reprezentacja Niemiec znalazła się na ostatnim miejscu w grupie A i stoi pod ogromną presją przed kolejnym meczem.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

"Historyczny wstyd dla Niemiec!" - grzmi "Bild", który pisze o upokarzającej porażce ze Słowacją (0:2) na inaugurację eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.

"Oprócz upokorzenia, Niemcy ponieśli również historyczną porażkę! To pierwsza wyjazdowa przegrana reprezentacji Niemiec w eliminacjach do mistrzostw świata po 48 meczach (wcześniej 37 zwycięstw, 10 remisów). Ten występ wydaje się oszałamiający na 280 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku" - czytamy dalej w gazecie.

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Niemieckie media grzmią po klęsce piłkarzy. "Niebezpiecznie blisko dna"

Dziennikarze podkreślają przede wszystkim niezwykle słabą grę niemieckiej obrony.

"Zażenowanie w Bratysławie" - narzeka "Sueddeutsche Zeitung", przytaczając "ponure wrażenie" pozostawione przez Nicka Woltemade, Floriana Wirtza i resztę.

"Sportschau.de" skomentował nawet: "Gospodarze momentami sprawiali, że kompletnie rozkojarzona reprezentacja Niemiec wyglądała śmiesznie".

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że dla reprezentacji tego kraju to była trzecia porażka z rzędu w meczu o punkty, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Wcześniej bowiem ekipa Nagelsmanna uległa w Lidze Narodów Portugalii 1:2 i Francji 0:2.

"Co za katastrofa! Co za wstyd! Dla reprezentacji Niemiec - a zwłaszcza dla trenera, który chciał bezpiecznie i dominująco poprowadzić Niemcy do mistrzostw świata. Po katastrofalnym meczu otwarcia na Słowacji jest pod ogromną presją. Musi gruntownie przemyśleć swoje podejście" - czytamy w komentarzu "Kickera", który jest zatytułowany "Niebezpiecznie blisko dna".

Szokujący występ - Niemcy ponieśli historyczną porażkę na Słowacji. Zamiast marzeń o tytule, nadszedł katastrofalny początek. Reprezentacja Niemiec, która do tej pory była niepokonana w eliminacjach do mistrzostw świata, poślizgnęła się na samym początku drogi do przyszłorocznego turnieju, a pogoń za trofeum z tych mistrzostw to tylko pobożne życzenie
to już cytat z "Die Welt".

Zobacz również:

Przemysław Wiśniewski of Poland passes the ball under pressure from Tijjani Reijnders of the Netherlands during the UEFA World Cup Qualifiers match between Netherlands and Poland at Stadion Feijenoord on September 4, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo
Reprezentacja

Zaskakujące słowa kadrowicza. "Pierwszy raz w życiu tak miałem"

Przemysław Langier
Przemysław Langier

    Eliminacje MŚ dopiero ruszyły, a Niemcy już pod wielką presją

    "Tagesspiegel" przypomniał z kolei, że w 2001 roku Niemcy były blisko pierwszej porażki w historii na wyjeździe w eliminacjach MŚ. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi przegrywali do przerwy 0:2, ale ostatecznie uratowali wynik. Wtedy przedłużyli niesamowitą serię, która trwała kolejne 24 lata. Aż do teraz i porażki ze Słowacją.

    "To było naprawdę nieoczekiwane. Nie tyle ze względu na porażkę z 52. drużyną w rankingu FIFA, co przede wszystkim na grę, na jaką sobie pozwoliła reprezentacja Niemiec. Gra była historycznie słaba: powolna, mało inspirująca, pozbawiona wyobraźni i szokująco pełna błędów" - czytamy.

    Kwalifikacje MŚ - Europa
    1. Runda
    04.09.2025
    20:45
    Zakończony
    David Hancko
    42'
    David Strelec
    55'
    Wszystko o meczu

    Reprezentacja Niemiec jest teraz pod ogromną presją przed drugim z zaledwie sześciu meczów grupy A. W niedzielę (7 września, godz. 20.45) ich rywalem będzie Irlandia Północna.

    Przed tym meczem Niemcy zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Przed nimi jest m.in. Luksemburg.

    Tabela grupy A:

    Tabela wyników grupy A z pierwszej rundy, pokazująca po jednym rozegranym meczu każdej z drużyn oraz ich bilans bramkowy, punkty i ostatnie wyniki.
    Tabela grupy A eliminacji piłkarskich mistrzostw światainteriaINTERIA.PL

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski nagle ruszył w stronę kibiców. Sceny po meczu z Holandią

    Bartosz Nawrocki
    Bartosz Nawrocki
    Piłkarze w trakcie intensywnej walki o piłkę w powietrzu podczas meczu, dynamiczna scena z dużą ilością kontaktu fizycznego, skupienie na zawodnikach w białych i niebieskich strojach.
    Mecz Słowacja - Niemcy w BratysławieJOE KLAMARAFP
    Piłkarz w niebieskim stroju próbuje zdobyć bramkę, bramkarz w żółtym stroju rzuca się, aby zablokować piłkę, dwóch zawodników drużyny przeciwnej w białych strojach upadło na murawę, a sędzia obserwuje sytuację.
    Mecz Słowacja - NiemcyJOE KLAMARAFP
    Dwóch piłkarzy w niebieskich strojach świętuje zdobycie gola podczas meczu, w tle widoczni kibice i operatorzy kamer.
    Radość Słowaków po wygranej z Niemcami 2:0 w eliminacjach piłkarskich MŚJOE KLAMARAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja