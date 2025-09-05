Alarm za Polską granicą. Niemcy w szoku. "Co za katastrofa! Co za wstyd"
Eliminacje piłkarskich mistrzostw świata dopiero co zaczęły się dla Niemiec, a już za naszą zachodnią granicą zaczęło się bicie na alarm. Wszystko za sprawą sensacyjnej porażki ze Słowacją 0:2. W pierwszym meczu eliminacji MŚ ekipa prowadzona przez Juliana Nagelsmanna kompletnie zawiodła i znalazła się na ostatnim miejscu w tabeli grupy A, w której grają jeszcze Irlandia Północna i Luksemburg. Jakby tego było mało, to Niemcy zanotowali pierwszą w dziejach porażkę w eliminacjach MŚ w meczu wyjazdowym.
W skrócie
- Niemcy przegrały sensacyjnie ze Słowacją 0:2 w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata, co oznacza dla nich pierwszą w historii porażkę wyjazdową w kwalifikacjach MŚ.
- Media niemieckie skrytykowały drużynę i trenera Juliana Nagelsmanna za słabą grę i trzecią z rzędu porażkę w spotkaniach o punkty.
- Reprezentacja Niemiec znalazła się na ostatnim miejscu w grupie A i stoi pod ogromną presją przed kolejnym meczem.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
"Historyczny wstyd dla Niemiec!" - grzmi "Bild", który pisze o upokarzającej porażce ze Słowacją (0:2) na inaugurację eliminacji piłkarskich mistrzostw świata.
"Oprócz upokorzenia, Niemcy ponieśli również historyczną porażkę! To pierwsza wyjazdowa przegrana reprezentacji Niemiec w eliminacjach do mistrzostw świata po 48 meczach (wcześniej 37 zwycięstw, 10 remisów). Ten występ wydaje się oszałamiający na 280 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 roku" - czytamy dalej w gazecie.
Niemieckie media grzmią po klęsce piłkarzy. "Niebezpiecznie blisko dna"
Dziennikarze podkreślają przede wszystkim niezwykle słabą grę niemieckiej obrony.
"Zażenowanie w Bratysławie" - narzeka "Sueddeutsche Zeitung", przytaczając "ponure wrażenie" pozostawione przez Nicka Woltemade, Floriana Wirtza i resztę.
"Sportschau.de" skomentował nawet: "Gospodarze momentami sprawiali, że kompletnie rozkojarzona reprezentacja Niemiec wyglądała śmiesznie".
Niemieccy dziennikarze podkreślają, że dla reprezentacji tego kraju to była trzecia porażka z rzędu w meczu o punkty, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Wcześniej bowiem ekipa Nagelsmanna uległa w Lidze Narodów Portugalii 1:2 i Francji 0:2.
"Co za katastrofa! Co za wstyd! Dla reprezentacji Niemiec - a zwłaszcza dla trenera, który chciał bezpiecznie i dominująco poprowadzić Niemcy do mistrzostw świata. Po katastrofalnym meczu otwarcia na Słowacji jest pod ogromną presją. Musi gruntownie przemyśleć swoje podejście" - czytamy w komentarzu "Kickera", który jest zatytułowany "Niebezpiecznie blisko dna".
Szokujący występ - Niemcy ponieśli historyczną porażkę na Słowacji. Zamiast marzeń o tytule, nadszedł katastrofalny początek. Reprezentacja Niemiec, która do tej pory była niepokonana w eliminacjach do mistrzostw świata, poślizgnęła się na samym początku drogi do przyszłorocznego turnieju, a pogoń za trofeum z tych mistrzostw to tylko pobożne życzenie
Eliminacje MŚ dopiero ruszyły, a Niemcy już pod wielką presją
"Tagesspiegel" przypomniał z kolei, że w 2001 roku Niemcy były blisko pierwszej porażki w historii na wyjeździe w eliminacjach MŚ. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi przegrywali do przerwy 0:2, ale ostatecznie uratowali wynik. Wtedy przedłużyli niesamowitą serię, która trwała kolejne 24 lata. Aż do teraz i porażki ze Słowacją.
"To było naprawdę nieoczekiwane. Nie tyle ze względu na porażkę z 52. drużyną w rankingu FIFA, co przede wszystkim na grę, na jaką sobie pozwoliła reprezentacja Niemiec. Gra była historycznie słaba: powolna, mało inspirująca, pozbawiona wyobraźni i szokująco pełna błędów" - czytamy.
Reprezentacja Niemiec jest teraz pod ogromną presją przed drugim z zaledwie sześciu meczów grupy A. W niedzielę (7 września, godz. 20.45) ich rywalem będzie Irlandia Północna.
Przed tym meczem Niemcy zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Przed nimi jest m.in. Luksemburg.
Tabela grupy A: