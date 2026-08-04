W roku 2024 Kamil Grabara zamienił duńską FC Kopenhagę na niemiecki VFL Wolfsburg. Miał być to sportowy awans dla perspektywicznego golkipera z kraju nad Wisłą. Póki co jego sytuacja nie wygląda jednak zbyt dobrze.

W sezonie 2024/2025 Polak rozegrał 29 meczów na boiskach Bundesligi. Udało mu się wówczas zachować 5 czystych kont. To przełożyło się ostatecznie na 11. miejsce dla niemieckich "Wilków".

W kolejnej kampanii Wolfsburg zaliczył natomiast wyraźny sportowy regres. Drużyna ta nie potrafiła wypracować optymalnej formy aż do ostatniego ligowego meczu. Z bilansem 7 zwycięstw, 8 remisów oraz 19 porażek Grabara i spółka zajęli 16. miejsce w tabeli niemieckiej Bundesligi. To zmusiło ekipę do rozegrania baraży o utrzymanie w tamtejszej elicie. Baraży, które ostatecznie przesądziły o losie drużyny z Dolnej Saksonii.

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Grabara zdecydowanie nie był najbardziej pewnym elementem składu. W 34 meczach Bundesligi wpuścił on aż 69 goli. Jego słaba forma była jednak pośrednim wynikiem kiepskiej dyspozycji całej defensywy Wolfsburga.

Teraz, po relokacji do niższej klasy rozgrywkowej, przyszłość Polaka rysuje się w naprawdę ciemnych barwach. W lipcu włodarze Wolfsburga sięgnęli po byłą "jedynkę" Feyenoordu, Timona Wellenreuthera. Ruch ten miał wyraźny powód, o czym w rozmowie na "Kanale Sportowym" opowiedział kolega po fachu Grabary - Rafał Gikiewicz.

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To jednak dopiero początek problemów Grabary. Te nawarstwiają się bowiem wraz z upływaniem kolejnych dni okna transferowego. Gikiewicz podaje, że po polskiego golkipera... nie zgłosił się dotychczas żaden klub. Głównym problemem jest kwota transferu. Włodarze Wolfsburga liczyć mają przynajmniej na zwrot kosztów transferu Polaka, który w 2024 roku opiewał na kwotę 13.5 mln euro.

W pewnym momencie w przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o możliwości przenosin Grabary na Wyspy Brytyjskie. Póki co żaden klub nie wyraził jednak otwarcie swojego zainteresowania pozyskaniem reprezentanta kraju nad Wisłą. To sprawia, że przyszłość 27-latka pozostaje mocno niepewna.

Kamil Grabara Ina Fassbender East News

Rafał Gikiewicz Piotr Matusewicz East News

Kamil Grabara Ina Fassbender AFP





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