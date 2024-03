Alarm w Realu Madryt, koszmar. Gwiazdor zszedł ze łzami w oczach

Kilka dni później tej samej kontuzji doznał Eder Militao, a więc filar defensywy "Los Blancos". Oznaczało to, że Ancelotti będzie musiał radzić sobie bez swoich kluczowych piłkarzy do okolic ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. W grudniu na stół operacyjny z tego samego powodu musiał położyć się David Alaba. Ancelotti stracił trzy wielkie filary drużyny, na których właściwie w dużej mierze opierała się gra obronna. Nadzieja była taka, że Belg i Brazylijczyk wrócą do gry w kwietniu, a do tego czasu Real sobie poradzi.