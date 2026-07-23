Sezon 2025/2026 był absolutnie przełomowy dla Oskara Pietuszewskiego. Transfer z Jagiellonii Białystok do FC Porto pozwolił mu wypłynąć na szerokie piłkarskie wody. Nastolatek z kraju nad Wisłą perfekcyjnie wprowadził się bowiem do swojej nowej drużyny.

W drugiej połowie sezonu Pietuszewski stał się ważnym elementem układanki Francesco Fariolego. Zaufanie spłacił w stu procentach, notując 3 gole oraz 3 asysty w 18 rozegranych spotkaniach. Nie stronił także od efektownych akcji, które lądowały na ustach całego piłkarskiego świata.

Ostatecznie Pietuszewski i spółka sięgnęli po tytuł mistrzów Portugalii. Po tym sukcesie udali się oni na zasłużony odpoczynek, który powoli dobiega końca. Niestety, w przypadku nastolatka z kraju nad Wisłą wznowienie treningów przyniosło niepożądane wiadomości.

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O nieprzyjemnej sytuacji poinformowali dziennikarze portugalskiego portalu "Record". 22 lipca FC Porto grało przedsezonowe spotkanie z ekipą Gil Vicente. W składzie "Smoków" próżno było doszukiwać się jednak nazwiska Pietuszewskiego.

Nieobecność nastoletniego Polaka spowodowana była urazem mięśniowym. Nabawił się on bowiem kontuzji prawego uda. Niemal pewnym jest, że Pietuszewski nie wystąpi również w nadchodzącym starciu towarzyskim z Aston Villą.

Mecze przedsezonowe to niestety nie jedyne batalie, w których najprawdopodobniej nie będzie nam dane podziwiać wyczynów reprezentanta kraju nad Wisłą. Niewykluczone, iż 18-latek zostanie również wykreślony z listy zawodników, biorących udział w finałowym starciu Superpucharu Portugalii.

Mecz ten odbędzie się 1 sierpnia o godzinie 21:15. To właśnie tego dnia FC Porto zmierzy się z ekipą Torreense. Póki co nie wiadomo, czy Pietuszewski zdąży do tego czasu osiągnąć pełną sprawność. Nawet w takim przypadku trener "Smoków" może pominąć Polaka, nie chcąc ryzykować ponowienia kontuzji na samym początku sezonu.

Oskar Pietuszewski Action Plus/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP





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