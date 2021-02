Po pokonaniu 2-0 egipskiego Al-Ahly, Bayern Monachium awansował do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Obie bramki zdobył Robert Lewandowski.

Klubowe Mistrzostwa Świata

2021-02-08 19:00 | Stadion: Ahmed bin Ali Stadium | Arbiter: Mohamed Abdulla Hassan Mohd Al Ahly SC Bayern Monachium 0 2 DO PRZERWY 0-1 R. Lewandowski 17',85'

Bayern od początku miał zdecydowaną przewagę. Rywale nie mieli nic do powiedzenia.



Mistrz Niemiec wyszedł na prowadzenie w 17. minucie. Piłkarze Bayernu mieli dużo miejsca w polu karnym i z tego skorzystali. Kingsley Coman zagrał wzdłuż bramki do Serge'a Gnabry'ego, który wycofał piłkę do Roberta Lewandowskiego. Zdążył on jeszcze przyjąć i precyzyjnie uderzył. Tym samym został pierwszym polskim piłkarzem, który nie tylko zagrał, ale też zdobył bramkę w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Bayern nie zamierzał na tym poprzestać. Nie zamierzał się oszczędzać i chciał wygrać jak najwyżej. Brakowało jednak skuteczności.



W 38. minucie Lewandowski mógł podwyższyć wynik. Po podaniu od Joshuy Kimmicha piłka jednak podskoczyła. Polak próbował przelobować golkipera. To się mu udało, z tym, że przelobował także bramkę. Do przerwy więc Bayern prowadził tylko jedną bramką.

W drugiej połowie Bayern "zaciągnął hamulec ręczny". Nie dominował tak, jak wcześniej, ale nie pozwolił rozkręcić się rywalom i kontrolował wydarzenia na boisku.



W 86. minucie "Lewy" postawił kropkę nad i. Z prawej strony pola karnego znalazł się Leroy Sane. Przerzucił piłkę nad bramkarzem, a Polak głową trafił do siatki, ustalając wynik spotkania.



Bawarczycy więc pewnie wygrali i awansowali do finału. O zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata zagrają w czwartek z meksykańskim Tigres, które pokonało 1-0 Palmeiras. Zwycięską bramkę zdobył Andre-Pierre Gignac.



0 2 Al Ahly SC Bayern Monachium Neuer Pavard Boateng Alaba Davies Kimmich Coman Gnabry Roca Müller Lewandowski 2 El Shenawy Hany Banoun Ashraf Maâloul Fathi El Shahat Mohamed Al Sulaya Magdi Kafsha Kahraba SKŁADY Al Ahly SC Bayern Monachium Mohamed El Shenawy Manuel Neuer Mohamed Hany Eldemerdash Benjamin Pavard Badr Banoun 77′ 77′ Jerome Boateng Ayman Ashraf David Alaba 28′ 28′ Ali Maâloul Alphonso Davies Hamdi Fathi Joshua Kimmich 69′ 69′ Hussein El Shahat 78′ 78′ Kingsley Coman 83′ 83′ Taher Mohamed Taher 62′ 62′ Serge Gnabry Amr Al Sulaya 69′ 69′ Marc Roca Junqué 70′ 70′ Mohamed Magdi Kafsha 62′ 62′ Thomas Mueller 69′ 69′ Mahmoud Abdul Monem Abdelhamid Soliman 17′, 85′ 17′, 85′ Robert Lewandowski REZERWOWI Aly Lotfy Mostafa Ron-Thorben Hoffmann Mostafa Ahmed Shobeir Lukas Schneller 28′ 28′ Yasser Ahmed Ibrahim El Hanafi Lucas Hernández Pi Saad Ali Saadeldin Samir Bouna Sarr 70′ 70′ Aliou Dieng 77′ 77′ Niklas Süle Ahmed Ramadan Mohamed Tiago Filipe Oliveira Dantas 69′ 69′ Salah Mohsen . Douglas Costa 83′ 83′ Mohamed Sherif Leon Goretzka Akram Tawfik 78′ 78′ Jamal Musiala Oluwafemi Junior Ajayi 69′ 69′ Corentin Tolisso 69′ 69′ Walter Bwalya 62′ 62′ Eric Maxim Choupo-Moting Marwan Mohsen 62′ 62′ Leroy Sané

STATYSTYKI Al Ahly SC Bayern Monachium 0 2 Posiadanie piłki 31,5% 68,5% Strzały 4 18 Strzały na bramkę 2 9 Faule 14 6