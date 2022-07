Akt oskarżenia przeciwko pseudokibicom. Zarzuca im się 57 przestępstw

Dział prasowy PK poinformował PAP, że akt oskarżenia przeciwko Maciejowi M. pseudonim Maślak i Łukaszowi L. ps. Lucky z kierownictwa grupy, trzem jej członkom i pięciu innym osobom trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach. Śląski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK zarzucił im popełnienie 57 przestępstw.

Nadzorowane przez PK śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji dotyczy udziału członków zorganizowanej grupy "Psychofans" w obrocie hurtowymi ilościami substancji odurzających i psychotropów, dokonywanie szeregu włamań i rozbojów oraz "prania pieniędzy". Wcześniej do sądu trafiły już 22 akty oskarżenia wobec 129 osób, którym prokuratura zarzuciła m.in. popełnienie zbrodni zabójstwa, bójki z użyciem maczet oraz udziału w tzw. ustawkach.

Zorganizowana grupa przestępcza powiązana ze środowiskiem pseudokibiców śląskiego klubu sportowego miała działać na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i innych, szczególnie w Chorzowie, Katowicach i Krakowie, co najmniej od końca października 2014 roku do 1 grudnia 2017 roku. Według śledczych członkowie grupy dokonywali przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu - pobić, bójek z pseudokibicami innych klubów piłkarskich, rozbojów, oszustw, uprowadzeń dla okupu oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi - podał PAP dział prasowy PK.

"Prokurator ustalił, że osoby kierujące grupą dokonały szeregu włamań i napadów rabunkowych. Jeden z zarzutów wobec M. dotyczy włamania do siedziby klubu sportowego Ruch Chorzów, podczas którego doszło do zastraszenia osoby ochraniającej budynek" - podała prokuratura. "Maślak" miał wtedy zniszczyć kilkanaście drzwi do pomieszczeń klubowych powodując prawie 7 tys. zł strat, skradł też 24 tys. zł należących do klubu. W innych takich zdarzeniach mieli skraść m.in. 525 tys. zł i tytoń wart ponad 255 tys. euro.

W wątku ekonomicznym M. oskarżony jest o pranie pieniędzy - 500 tys. zł pochodzących z przestępczej działalności grupy. "Maślak" miał wyprać pieniądze spółce prowadzącej dyskotekę na terenie jednego z miast Dolnego Śląska zarejestrowanej na tzw. słupa - wynika za śledztwa CBŚP nadzorowanego przez PK.

Dział prasowy PK zaznaczył, że aktem oskarżenia objęty został też Rafał Z. ps. Zenek. Prokurator zarzucił mu m.in udział w stworzeniu "kanału przerzutowego" marihuany z Hiszpanii do Polski. Tą droga miało dojść do przemytu nie mniej niż 132 kg narkotyków - podała Prokuratura Krajowa.

O udział w obrocie łącznie 194 kg marihuany, 45 kg amfetaminy i 100 gram kokainy aktem oskarżenia objęto także Sebastiana Z. ps. Wąż, Wieńczysława S. oraz Rafała L. uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej.

Innemu z oskarżonych - Aleksandrowi S. prokurator zarzucił, że w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w październiku 2017 roku na ulicy Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej pobił kibica jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Bił go przedmiotem wykonanym ze stali nierdzewnej przypominającym kij bejsbolowy, w wyniku czego mężczyzna zmarł. S. grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.

S. oraz Adam S. ps. Serek w ramach grupy "Psychofans" 12 maja 2017 r. w budynku klubu sportowego GKS GIEKSA, przy pomocy maczet i pałek mieli dokonać napadu na dwie osoby, wyłamać zamki i zabrać klubowe flagi warte co najmniej 45 tys. zł. Za takie czyny grozi im do 12 lat więzienia.

Akt oskarżenia obejmuje też udział w tzw. ustawce - bójce pseudokibiców klubu sportowego z Chorzowa z pseudokibicami klubów sportowych z Sosnowca oraz Bielska Białej, co prokurator zarzucił Adamowi Sz.

Trzem osobom PK zarzuciła też posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, m.in. dwóch karabinów maszynowych Kałasznikow, karabinu Mauser z przyciętą lufą, pistoletów marki CZ, rewolweru Magnum, za co grozi do 8 lat więzienia.

Dział prasowy PK podał PAP, że M., L. i siedmiu innych objętych tym aktem oskarżenia pozostają w areszcie. Zaznaczył, że ujawnienie przestępstw było możliwe, m.in. dzięki obszernym wyjaśnieniom złożonym przez członków tej grupy przestępczej.