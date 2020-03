Jak wyglądałaby dzisiejsza piłka nożna, gdyby nie było Ajaksu? Bez tego holenderskiego klubu nie mielibyśmy Barcelony z XXI wieku, nie mielibyśmy Pepa Guardioli z jego patrzeniem na futbol, wreszcie nie byłoby Lionela Messiego, co prawda Argentyńczyka, ale od młodego chłopaka wychowywanego piłkarsko w La Masii, czyli szkółce "Dumy Katalonii". Prawda, że to ponura wizja?

Wszystko zaczęło się 18 marca 1900 roku. Wtedy powstał Ajax z obecną nazwą. Założyło go trzech panów: Floris Stempel, Carel Reeser i Han Dade podczas spotkania w kawiarni. Ponieważ wszyscy mieli klasyczne wykształcenie i byli miłośnikami starożytności nie dziwi wybór nazwy klubu. Miała nawiązywać do Ajaksa zwanego Wielkim, bohatera "Iliady" Homera, który był drugim najdzielniejszym wojownikiem greckim podczas oblężenia Troi, po Achillesie.

Boisko ustąpiło miejsca mieszkaniom

Wcześniej ci trzej panowie już założyli inny klub, działający w latach 1883-1896 Union Amsterdam, który w 1893 roku zmienił nazwę na Footh-Ball Club Ajax, ale został rozwiązany, gdy władze miasta zdecydowały przeznaczyć plac z boiskiem pod zabudowę mieszkalną.

W 1902 roku nowy Ajax został przyjęty w poczet członków Królewskiego Holenderskiego Związku Piłki Nożenj (KNVB) i włączony formalnie w jego struktury, przez co mógł przystąpić do zorganizowanych rozgrywek ligowych (rozpoczął zmagania w ówczesnej III lidze. Początkowo nie osiągał znaczących sukcesów. Pierwszym było wygranie turnieju o Złoty Krzyż w 1906 roku, który do dziś stanowi nieoficjalne mistrzostwa Amsterdamu drużyn amatorskich. Dwa lata później Ajax połączył się z innym klubem z Amsterdamu o nazwie Holland. Z kolei w 1911 roku awansował do pierwszej ligi. Przed nowym sezonem zdecydowano o zmianie barw, wybrano czerwono-białe stroje, które obowiązują do dzisiaj.

Pierwsze sukcesy z Anglikiem

Ajax spadł z ligi w 1914 i to jest zarazem pierwszy i jedyny spadek klubu w historii. Gdy rok później trenerem został John Reynolds przyszły pierwsze krajowe sukcesy. W 1917 roku Anglik doprowadził Ajax do pierwszego Pucharu Holandii, a także awansował z nim do pierwszej ligi. W następnym sezonie, jako beniaminek, wywalczył pierwsze mistrzostwo Holandii, nie ponosząc ani jednej porażki. Tytuł zdobył także w kolejnych rozgrywkach.

Z Reynoldsem u steru Ajax zdobywał mistrzostwa przed drugą wojną światową jeszcze kilkakrotnie (1931, 32, 34, 37 i 39).

Do ważnego wydarzenia doszło w 1954 roku. 15 lipca większością głosów na zebraniu rady klubu ogłoszono, iż Ajax stanie się profesjonalnym klubem, czyli, że piłkarzom będzie się płacić.

Johan Cruijff wkracza do akcji

24 października 1964 roku w barwach Ajaksu zadebiutował 17-letni wówczas Johan Cruijff. Drużyna przegrała w tamtym meczu z GVAV 1-3, ale Cruijff zdobył gola w swoim debiucie. Rok później trenerem Ajaksu został Rinus Michels.

Te dwie osoby będą miały ogromy wpływ na zespół. Ajax był już silną drużyną w Holandii, ale dopiero przyjście tego szkoleniowca pozwoliło mu zdobywać trofea w Europie. To Michels wymyślił "futbol totalny" wykorzystujący maksymalnie możliwości wszystkich pozycji boiskowych. Jeszcze w 1969 roku klub z Amsterdamu przegrał w finale Pucharu Europy z AC Milan, ale dwa lata później wywalczył pierwsze takie trofeum.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby wtedy w Ajaksie nie zebrała się taka liczba wielkich piłkarzy, z Cruijffem na czele. Michels pożegnał się z klubem po zdobyciu Pucharu Europy, przechodząc do Barcelony, a Ajax w kolejnych dwóch sezonach także triumfował w tych rozgrywkach. To była "Złota era" w dziejach klubu.