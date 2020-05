Donny van de Beek może odejść w najbliższym oknie transferowym, ale za odpowiednią cenę. "Nie będzie 50-procentowej obniżki" - stwierdził Edwin van der Sar, z szefostwa Ajaksu Amsterdam.

W kolejce po pomocnika, który w 2019 roku odegrał dużą rolę w awansie holenderskiego zespołu do półfinału Ligi Mistrzów, mają stać takie kluby jak: Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Barcelona czy Real Madryt.

"W zeszłym roku zawarliśmy ustne porozumienie z Andre Onaną, Nicolasem Tagliafico i van de Beekiem, żeby zostali na kolejny sezon, a potem pomożemy im w wykonaniu kolejnego kroku w karierze. Nic się nie zmieniło. Nie będzie jednak 50-procentowej obniżki. Wszystkie zainteresowane kluby muszą o tym pamiętać" - mówił van der Sar.



Ajax już wcześniej zgodził się sprzedać do Chelsea Hakima Ziyecha. Marokańczyk, który od 1 lipca ma zostać piłkarzem "The Blues", kosztował 40 milionów euro.



Eredivisie zakończyła rozgrywki, gdyż wszystkie wydarzenia sportowe w Holandii są zawieszone do września z powodu pandemii koronawirusa.