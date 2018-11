Sztokholmski klub piłkarski AIK zaproponował wśród nowej serii biletów nie tylko karnety sezonowe, ale też imienną wejściówkę ważną do końca życia kibica, w cenie 189 100 koron (17,5 tys euro).

Cena jest inspirowana datą założenia klubu, który powstał w 1891 roku i był pierwszym stowarzyszeniem sportowym w stolicy Szwecji. Dla właściciela biletu przewidziane jest miejsce w loży z cateringiem.

- Nie zakładamy, że będzie to hit i obiekt masowego pożądania. Będziemy zadowoleni, jak sprzedamy co najmniej dwa takie bilety. Jest to część kampanii reklamowej przed rozpoczęciem sprzedaży karnetów sezonowych - powiedział dyrektor handlowy klubu Fredrik Soederberg.

Dodał, że "wśród kibiców AIK znajduje się wielu bogatych biznesmenów i prezesów firm, dla których suma ta nie musi być wcale wysoka, a kupiony bilet będzie sentymentalnym dowodem i symbolem dożywotniego małżeństwa z klubem".

Według obliczeń, biorąc pod uwagę ceny biletów na mecze AIK rozgrywane na stadionie narodowym Friends Arena w Sztokholmie i rewaloryzację ich cen, inwestycja w wieczny bilet powinna zacząć przynosić zysk za... 38 lat.

Najbardziej znanym kibicem klubu jest król Szwecji Karol XVI Gustaf, lecz on raczej nie będzie zainteresowany tego typu biletem, ponieważ z racji swojej pozycji, jako najwyższy protektor i honorowy członek rady nadzorczej zapraszany jest na mecze do trybuny VIP.

Monarcha w 2010 roku zaszokował futbolowe środowisko, przyznając w wywiadzie telewizyjnym, że tak naprawdę "po cichu" kibicuje odwiecznemu rywalowi, sztokholmskiego Djurgardens IF.

Władze AIK były tak wstrząśnięte, że zamierzały cofnąć członkostwo, lecz sprawa została załagodzona po tym, jak mąż jego córki, następczyni tronu Victorii, książę Daniel Westling wpisał na listę kibiców dwumiesięczną córeczkę, księżniczkę Estelle. Otrzymała w prezencie czarno-żółtą koszulkę klubu w swoim rozmiarze i z podpisami wszystkich zawodników.

Powszechny klub sportowy AIK posiadał w roku założenia kilka sekcji. Poza lekkoatletyką najważniejsze były sporty zimowe z łyżwiarstwem szybkim, biegami i skokami narciarskimi.

Sekcja piłkarska powstała pięć lat później i do dzisiaj rozegrała 90 sezonów w najwyższej szwedzkiej lidze Allsvenskan. Klub 12 razy zdobył mistrzostwo Szwecji i osiem razy puchar kraju.

W latach 1967-1980 jego prezesem był Lennart Johansson, późniejszy szef UEFA (1990-2007).

Klub ma również pewien akcent polski. Trenerem jest Rikard Norling, natomiast od półtora roku jego asystentem jest urodzony w Szczecinie były piłkarz i wychowanek AIK Bartosz Grzelak.

Zbigniew Kuczyński