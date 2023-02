Dla niektórych transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony był zaskoczeniem. Choć Polak publicznie zapowiadał, że chciałby zmienić otoczenie, władze Bayernu Monachium początkowo nie chciały do tego dopuścić. Deklarowały, że wypełni obowiązujący kontrakt i z klubu na pewno nie odejdzie w 2022 roku. Jak wiadomo, stało się inaczej. Dziś "Lewy" jest zawodnikiem "Dumy Katalonii" i zmierza po tytuł króla strzelców hiszpańskiej La Liga. Jest na dobrym kursie. Przewodzi stawce z 15 trafieniami na koncie. Ostatnie dołożył podczas spotkania z Cadiz FC . Strzelił gola w doliczonym czasie pierwszej połowy .

Następny piłkarz trafi z Bayernu do Barcelony? Media: Pini Zahavi zabrał się do działania

Już od jakiegoś czasu krążą spekulacje na temat działań, jakie miał podjąć Pini Zahavi. Mówi się, że dąży do następnego transferu na linii Bayern - Barcelona. Tym razem miałby doprowadzić do przenosin Benjamina Pavarda. O sprawie robi się coraz głośniej. Jak donosi hiszpańska prasa, ostatnio menedżer przyleciał do stolicy Katalonii i odbył ważne rozmowy. "Pini Zahavi jest w Barcelonie, aby zbadać sytuację rynkową Blaugrany. Według 'Jijantesa' doszło do spotkania. Odbyło się ono w hotelu w Barcelonie. Może zostać wykorzystane do zbadania możliwości pozyskania Yannicka Carrasco i Benjamina Pavarda na następny sezon" - opisuje kataloński Sport.