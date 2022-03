Rosyjski futbol z powodu ataku tego kraju na Ukrainę został w ostatnim czasie bardzo mocno dotknięty przez sakncje. FIFA i UEFA podjęły wspólną decyzję o wykluczeniu Rosji z wszelkich rozgrywek i już słychać głosy, że zagraniczni piłkarze występujący w tamtejszej lidze będą mogli rozwiązać umowy z klubami i zmienić otoczenie.

Wojna w Ukrainie. Gigant zrywa umowę z piłkarską federacją Rosji

Jak się okazuje, od piłkarskiej federacji Rosji odwrócił się też główny dostawca sprzętu - firma Adidas. Agencja AFP przekazała tę informację, powołując się na nieoficjalną wypowiedź rzecznika.

To w teorii spory problem dla Rosjan, gdyż gigant dostarcza komplety strojów dla wszystkich reprezentacji narodowych. Tyle że póki co nie wiadomo, kiedy i gdzie będą się one mogły (wobec zawieszenia) zaprezentować w akcji.

