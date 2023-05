Afera z udziałem byłej gwiazdy Realu. Padają poważne oskarżenia

Na trybunach Estadio do Dragao daleko było do kompletu publiczności, ale fani Porto, którzy postanowili wspierać swoich piłkarzy w półfinale Pucharu Portugalii z pewnością tej decyzji nie żałują. Mecz przyniósł bowiem ogromne emocje, a "Smoki" były zmuszone do gonienia wyniku. W regulaminowym czasie gry Famalicao wygrało 2:1, odrabiając straty z pierwszego meczu i doprowadzając do dogrywki. Tam Porto długo biło głową w mur, aż przyszedł doliczony czas w gry. W nim piłkarze Sergio Conceicao odwrócili wynik, a szczególnie warto zobaczyć gola na 2:2, który był po prostu fenomenalny.

Mecz Porto z Famalicao rozstrzygnął się po dogrywce. Wynik pozostał jednak w cieniu rasistowskiego skandalu / Getty Images

Pepe oskarża rywala o nazwanie go "małpą". Ten zarzuca mu kłamstwo

Po meczu wszyscy zamiast o tym trafieniu mówili jednak tylko o tym, co działo się pod koniec regulaminowego czasu. W pewnym momencie Pepe starł się z Santiago Colombatto i po chwili ruszył wściekle w kierunku rywala i sędziego, głośno coś wykrzykując. Wszystko wyjaśnił w pomeczowej rozmowie z portugalską telewizją.

Niestety, sędzia nie miał odwagi, a na pewno to usłyszał. Colombatto nazwał mnie małpą. To bardzo smutne, że dzieje się to wśród sportowców tego poziomu ~ wyznał

Pepe miał spore pretensje do sędziego o brak reakcji przy rasistowskich obelgach ze strony jednego z rywali / Getty Images

40-latek przyznał także, że nie opuścił boiska jedynie z szacunku do kibiców, a jego zdaniem sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna na boisku piłkarskim. Miał też spore pretensje do pracy sędziego. "Wysłuchał go. Objął mnie i powiedział, że nie usłyszał "małpa" tylko "słodki" (chodzi o słowa "mono", czyli "małpa", oraz "monada", czyli coś w rodzaju "słodki" czy "uroczy" - przyp. red.). Powiedziałem mu, że jestem nim rozczarowany. Nie zasłużył na to, żeby go pozdrowić. Miał autorytet i niezbędne dowody, by wpłynąć na to, co się stało" - dodał Pepe.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Famalicao, Joao Pedro Sousa, zarzucił Portugalczykowi kłamstwo. "Niezależnie od tego, czy są zawodnikami, trenerami, liderami, ktokolwiek mówi, że Colombatto kogoś obraził, to kłamstwo. Pytałem go tylko raz i gdyby z jakiegoś powodu zrobił to, o co go oskarżają, z charakterem, który ma, szybko by się przyznał. Powiedział mi jednak, że to kłamstwo" - stwierdził.

Trener Famalicao zarzucił Pepe kłamstwo w temacie rasistowskich oskarżeń względem jednego z jego piłkarzy / Getty Images

Swojego kapitana broni Sergio Conceicao, jednocześnie wychodząc z apelem w kierunku władz portugalskiej piłki. "Są nagrania i Rada Arbitrażowa musi zrozumieć, jak zawodnik Famalicão nazwał Pepe. Pepe jest kapitanem drużyny, jednym z portugalskich piłkarzy z największą liczbą tytułów... Ten zawodnik okazał mu brak szacunku" - powiedział.