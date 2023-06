"Rzutem na taśmę, w ostatniej chwili udało mi się ściągnąć na Everest człowieka, który bez wątpienia wszedł na sam szczyt w swojej dziedzinie, który osiągnął wszystko, co tylko można osiągnąć. Już jutro podczas konferencji Everest wystąpi dla was Szymon Marciniak . Sędziował ostatni finał Mistrzostw Świata, na dniach leci sędziować finał Ligi Mistrzów, a już jutro swoim doskonałym okiem oceni, czy Everest rzeczywiście jest najlepszym tego rodzaju wydarzeniem!" - tak kilka dni temu polityk Konfederacji Sławomir Mentzen zapowiedział wystąpienie polskiego arbitra na konferencji biznesowej w Katowicach.

Ale tylko Szymon Marciniak ma z tytułu uczestnictwa w Evereście duże problemy . Wszystko przez to, że stowarzyszenie "Nigdy Więcej" złożyło na niego donos do UEFA .

UEFA odbierze Szymonowi Marciniakowi finał Ligi Mistrzów? "Burza w szklance wody"

"Moim zdaniem Szymon i jego zespół nie muszą martwić się o to, że UEFA odbierze im prowadzenie finału Ligi Mistrzów " - mówi w WP SportoweFakty były sędzia piłkarski i arbiter międzynarodowy FIFA, Michał Listkiewicz. "W swoich poglądach jestem bardzo, bardzo daleko od poglądów pana Mentzena i programu tej partii, ale to legalna partia działająca w Polsce. Nie jest zdelegalizowana, nie jest zakazana, więc nie bardzo widzę powód do zarzutów" - dodaje.

Tłumaczy, że UEFA musiała zareagować na pismo od Nigdy Więcej, bo takie są procedury i standardy. "Myślę, że po zbadaniu sprawy UEFA dojdzie do wniosku, że to jest burza w szklance wody . Jestem natomiast zbulwersowany tym zachowaniem Nigdy Więcej" - mówi wprost.

I wyjaśnia, jak - z jego punktu widzenia - powinna wyglądać cała sytuacja. "Dla mnie to klasyczny donos, który w naszym kraju ma, niestety, wielowiekową tradycję. Nigdy Więcej powinno najpierw zgłosić się do samego Szymona Marciniaka, a nie od razu strzelać z armaty do wróbla. (...) Szymon stał się ofiarą polskiej polityki wewnętrznej. Biorąc udział w takim spotkaniu, nie mógł spodziewać się, że to pójdzie w takim kierunku" - podsumowuje.