Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" , które, jak wynika z informacji na stronie internetowej organizacji, zajmuje się "przeciwdziałaniem rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii i dyskryminacji", wysłało do UEFA skargę na Szymona Marciniaka . Sprawa dotyczy konferencji biznesowej "Everest" organizowanej przez Sławomira Mentzena z Konfederacji, na której pojawił się polski arbiter.

"Stowarzyszenie Nigdy Więcej wezwało sędziego finału Ligi Mistrzów, Szymona Marciniaka, do zdystansowania się od skrajnie prawicowych działań. Marciniak podobno promował i uczestniczył w niedawnym wydarzeniu zorganizowanym przez polskiego lidera skrajnej prawicy Sławomira Mentzena , znanego z pięciopunktowego hasła: 'Jesteśmy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej'" - przekazała organizacja.

UEFA zabrała głos ws. Marciniaka. Sędziego broni Bortniczuk

Jestem w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Sprawa donosu jest wielką manipulacją. Jutro z samego rana wystąpimy do UEFA ze stanowiskiem popierającym sędziego Marciniaka

Wiele wskazuje na to, że przyszłość Marciniaka, który jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych arbitrów na świecie, czego potwierdzeniem była nominacja do prowadzenia finału mistrzostw świata w Katarze oraz wyznaczenie do sędziowania tegorocznego finału Ligi Mistrzów, wyjaśni się w najbliższych dniach.