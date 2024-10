Afera wokół PZPN. "Nie na miejscu". Na jaw wyszły nowe informacje

PZPN ma problem. Na jaw wyszły informacje o hucznej imprezie

Stan polskiej piłki nie należy do najlepszych, co widać po spadkach reprezentacji w rankingu FIFA oraz grze zawodników na boiskach podczas oficjalnych meczów. O ile pojedynczo Biało-Czerwoni w swoich klubach często spisują się na medal, to wciąż nie ma pomysłu na to, jak doprowadzić do sukcesów grupowych polskiej kadry.