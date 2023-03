Afera wokół Motoru. Jest komunikat! "Doszło do sytuacji nieakceptowalnych!"

Po ostatnim meczu Motoru Lublin doszło do scysji z udziałem trenera Feio i prezesa Tomczyka. Prezes miał zostać uderzony plastikową kuwetą na dokumenty i z rozciętym łukiem brwiowym trafić do szpitala. Z kolei wcześniej miało dojść do wymiany zdań z rzeczniczką klubu Pauliną Maciążek, która w rozmowie z portalem Goal.pl twierdzi, że trener miał ją obrazić.