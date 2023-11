Mam takie podejście do pracy, że żebym się w coś zaangażować, to musi się zgadzać albo atmosfera, albo biznes (...) Jeśli z mojej perspektywy nie zgadza się ani jedno, ani drugie, a do tego dochodzą znaczące różnice co do standardów zachowań akceptowalnych przeze mnie, to trzeba szukać wyjścia awaryjnego. Nie chciałem już przebywać w tym towarzystwie.

~ Krzysztof Stanowski