Afera we Francji. Brat Zidane’a wyrzucił z boiska kandydata na prezydenta

Kandydat na prezydenta Francji Eric Zemmour odwiedził ostatnio Marsylię. Podczas jego wizyty w "mieście futbolu" doszło do pewnego incydentu. Zemmour wraz z kolegami wynajął boisko do futsalu, by wspólnie pograć w piłkę. Do meczu jednak nie doszło.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zidane po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Kibice świętowali na ulicach miasta. Wideo © 2020 Associated Press

Wyrzucił Zemmour’a z boiska. Przeszkadzały mu kamery

Eric Zemmour wynajął boisko należące do Zidane Five Club, by zagrać krótki mecz z lokalnymi kibicami. Zanim starcie się rozpoczęło, na boisko wkroczyli właściciele obiektu.

Interweniował Nourredine Zidane, brat mistrza świata z 1998 roku Zinedine’a Zidane’a. Mężczyzna oświadczył, że nie został wcześniej powiadomiony o obecności kamer na boisku i wyrzucił z obiektu kandydata na prezydenta. U boku właściciela pojawił się także Karim Djaziri, który podobnie jak Zidane, nie był zadowolony z tej sytuacji.

Zemmour znalazł się na spalonym. Nie jest to miejsce na wiec polityczny - zarzucił.

Reklama

Zinedine Zidane zapałał miłością do innego sportu, niż futbol

Francuzi oburzeni: "Chciał po prostu zagrać"

Obywatele Francji, w tym zwolennicy prawicowego kandydata, nie kryli swojego oburzenia. "Podobnie jak wielu Francuzów, chciał po prostu grać w piłkę, bo kocha ten sport" - internauci tłumaczyli w mediach społecznościowych.

Zidane stawia szefom PSG warunek: Muszę mieć Ronaldo

Zdjęcie Eric Zemmour na boisku / AFP

Zdjęcie Zinedine Zidane / Quality Sport Images / Getty Images