Afera w PZPN. Firma "pomogła wygrać" wybory Kuleszy? Mamy komentarz jej prezesa

Biznesmen Radosław Tadajewski to postać związana z funduszem Czysta3.VC, ten z kolei powiązany jest ze spółką Publicon Services i wydzielonym z niego Publiconem Sport. Ta ostatnia firma w sierpniu 2022 roku została wyłącznym partnerem marketingowym Polskiego Związku Piłki Nożnej - i tu pojawiły się pewne kontrowersje.

Prezes Publiconu Sport: Nie mieliśmy związku z wyborami w PZPN-ie

- Każdy, kto zna strukturę tych wyborów wie, że nie da się ich wygrywać standardowymi działaniami marketingowymi, bo to w gruncie rzeczy jest praca w terenie. Ja sam ze zdecydowaną większością działaczy do dziś pozostaję w relacji "na dzień dobry" - odpowiedział prezes PS.

- Najkrótszą odpowiedzią będzie tu więc: nie. Publicon nie miał związku z wyborami w PZPN-ie - dodał, podkreślając również, że ani on osobiście, ani Tadajewski, ani Marcin Śmigielski, którego nazwisko również pojawia się w tekście Harłukowicza, nie angażowali się w kampanię prywatnie.

Szymona Sikorskiego zapytaliśmy również o "sprawę teczek" - według nieoficjalnych doniesień przed wyborami swoistą "kartą przetargową" wobec niektórych działaczy, by ci nie głosowali przeciw Kuleszy , miało być ujawnienie ich współpracy z PRL-owskimi służbami. - Szczerze powiedziawszy o tych teczkach dowiedziałem się dopiero z pytań przesyłanych do mnie przez pana Harłukowicza. Nie mam bladego pojęcia o takiej sytuacji - stwierdził Sikorski.

Jak Publicon Sport przekonał do siebie PZPN? Sikorski: Nasza koncepcja zdobyła uznanie, ale nadepnęliśmy niektórym na odcisk

Zapytaliśmy również o to, w jaki sposób Publicon Sport, istniejąc tak krótko na rynku, zdołał nagle pokonać SportFive. - Tak naprawdę jako spółka istniejemy już 17 lat i choć Publicon Sport został wyłączony z niej niedawno, to obsługą sportowców zajmujemy się już trzy-cztery lata - podkreślił szef PS. W rozmowie z Interią Sikorski zwrócił również uwagę, że choć samo Publicon Services istnieje od 2019 roku, to powstał w wyniku przekształcenia kapitałowego istniejącego wcześniej Publiconu sp. z o.o.