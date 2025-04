Jak przekazał w komunikacie Kosowski Komitet Olimpijski, domaga się wyjaśnień od UEFA po incydencie, do którego doszło w czwartek w Belgradzie. Nieznani sprawcy - profil Kosovo Updates na platformie X twierdzi, że byli to kibice Crvenej Zvezdy - spalili flagę Kosowa przed obiektem, w którym odbywał się 49. Kongres UEFA. Nie wiadomo dokładnie, czy miało to miejsce przed spotkaniem działaczy, w trakcie czy po obradach.

