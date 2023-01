Przez pewien czas wydawało się, że Zinedine Zidane po mistrzostwach świata w Katarze może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Francji. Taka opcja szybko została jednak wykluczona. Didier Deschapms poprowadził "Trójkolorowych" do drugiego z rzędu finału mundialu, a później przedłużył kontrakt do 2026 roku .

Zinedine Zidane zlekceważony przez prezesa francuskiej federacji

O komentarz w sprawie tych pogłosek poproszony został sternik francuskiego związku Noel Le Graet. - Zinedine Zidane w Brazylii? Nie wiem, zdziwiłbym się, nie obchodzi mnie to. Niech robi co chce, to nie moja sprawa. Nigdy go nie spotkałem, nigdy nie myśleliśmy o rozstaniu z Didierem. Gdyby Zidane do mnie zadzwonił? Na pewno nie, nawet bym nie odebrał - powiedział.