Afera FIFA. Prokurator Lauber odwołany

Szwajcarski Federalny Sąd Karny poinformował, że podjął decyzję o odwołaniu prokuratora generalnego Michaela Laubera od całościowego nadzorowania śledztwa karnego w sprawie korupcji wśród urzędników Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA).

W oficjalnym oświadczeniu napisano, że o wyłączenie z postępowania Laubera wystąpiło dwóch oskarżonych, których personaliów nie ujawniono. Zarzucają mu stronniczość, o czym ma świadczyć fakt, że spotykał się dwa razy z nowym szefem FIFA Giannim Infantino, ale nikogo o tym nie zawiadomił.

W maju 2019 r. po raz pierwszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko Lauberowi, gdy ujawniono, że miało miejsce także trzecie spotkanie Laubera z Infantino, do którego doszło w Bernie w czerwcu 2017.

Problemy prokuratora generalnego zaczęły się w listopadzie 2018 roku, gdy "Football Leaks" opublikował bardzo duży pakiet poufnych wiadomości e-mail i różnych innych dokumentów FIFA, z których wynikało, że Lauber od początku afery FIFA, która "wybuchła" pod koniec maja 2015 roku, miał kontakt z byłymi i nowymi działaczami piłkarskiej centrali.

Zespół prokuratorów Laubera wszczął od połowy czerwca 2015 roku co najmniej 25 postępowań karnych w sprawie działaczy z wielu państw świata związanych z FIFA.

Afera FIFA wybuchła pod koniec maja 2015, gdy w Zurychu zostało aresztowanych - na zlecenie wymiaru sprawiedliwości USA - siedem osób. W tym gronie znaleźli wiceprezydenci FIFA Jeffrey Webb z Kajmanów oraz Urugwajczyk Eugenio Figueredo oraz Kostarykanin Eduardo Li, Nikaraguańczyk Julio Rocha, Costas Takkas z Kajmanów, Wenezuelczyk Rafael Esquivel i Brazylijczyk Jose Maria Marin.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował wtedy, że do sądu federalnego w Brooklynie w Nowym Jorku wpłynął obejmujący 47 zarzutów akt oskarżenia wobec 14 osób oskarżonych m.in. o korupcję, oszustwa i pranie pieniędzy. Dziewięć z nich to przedstawiciele FIFA, a pięć wywodzi się z kadry kierowniczej firm współpracujących ze światową federacją. Oskarżeni mieli uczestniczyć "w trwającym od 24 lat spisku, by wzbogacić się dzięki korupcji w międzynarodowej piłce nożnej" - wyjaśniono.

W następnych latach afera zataczała coraz szersze kręgi, szwajcarska prokuratura informowała, że śledztwo, które prowadzi, dotyczy wielu podejrzanych przelewów bankowych w Szwajcarii. Później Lauber ujawnił, że badane są 53 transakcje bankowe. Prokurator wiele razy podkreślał, że sprawa jest "rozległa i skomplikowana".

Lauber jako pierwszy ujawnił, że śledztwo dotyczy m.in. korupcji przy wyborze gospodarza mistrzostw świata 2018 i 2022 w Rosji i Katarze.

We wtorek został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez francuski wymiar sprawiedliwości Michel Platini, były francuski piłkarz, a później szef Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) i wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy wyborze Kataru na gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku.