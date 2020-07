Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej w latach 1998-2015 Joseph Blatter uważa, że obecny szef światowej centrali Gianni Infantino, przeciwko któremu prokurator wszczął postępowanie, powinien zostać zawieszony. Blatter sam jest wykluczony ze świata futbolu.

"Sprawa jest prosta. Teraz postępowanie musi też rozpocząć Komisja Etyki, która powinna zawiesić Gianniego Infantino" - powiedział były prezydent FIFA, cytowany przez niemiecką agencję dpa.

W czwartek ogłoszono, iż prokurator specjalny Stefan Keller, wyznaczony do zbadania kontaktów między Infantino a prokuratorem generalnym Szwajcarii Michaelem Lauberem, wszczął postępowanie karne przeciw szefowi FIFA.



Podstawą do wszczęcia postępowania są potajemne spotkania w 2016 i 2017 roku z udziałem Infantino i Laubera, kierującego do niedawna śledztwem dotyczącym korupcji w FIFA. Jak podano w czwartkowym komunikacie, Keller uważa, że istnieją znamiona, iż doszło w związku z nimi do popełnienia przestępstwa.



"Wszyscy dobrze pamiętają, w jakim miejscu była FIFA w 2015 roku i jak nieodzowna była interwencja sądu, aby przywrócić zaufanie do tej organizacji. Jako prezydent FIFA od samego początku obrałem za cel pomoc władzom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości. Działacze spotykali się z prokuratorami na całym świecie właśnie z tego powodu. Dzięki współpracy FIFA niektórzy usłyszeli zarzuty i wyroki, szczególnie w USA, gdzie skazano ponad 40 osób. Podtrzymuję swoje pełne wsparcie dla działań organów sprawiedliwości, a FIFA dalej będzie współpracować ze szwajcarskimi władzami" - skomentował Infantino, cytowany w wydanym przez FIFA oświadczeniu.