Afera alkoholowa u Czechów. Po sieci krąży film, mogło dojść do tragedii

Polskie środowisko okołopiłkarskie żyło ostatnio mocno wybrykiem czterech młodych reprezentantów kraju z drużyny U-17, którzy podczas zgrupowania przed mistrzostwami świata juniorów w Indonezji zostali przyłapani na piciu alkoholu, co jest oczywiście sprzeczne z wszelkimi regulaminami zespołu. Choć jest to marne pocieszenie, to warto zaznaczyć, że nie tylko Polacy mierzą się obecnie z podobnymi problemami.