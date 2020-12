34-letni pomocnik Adrian Mierzejewski opuścił chiński ekstraklasowy Guangzhou R&F. Mierzejewski grał w tym klubie od września na zasadzie wypożyczenia z również chińskiego ekstraklasowego Chongqing SWM.

W barwach Guangzhou R&F Polak rozegrał sześć meczów i strzelił dwa gole.

Mierzejewski gra w Chinach od lipca 2018 roku. Wcześniej występował w Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Turcji.



Jego transfer do Trabzonsporu z Polonii Warszawa za 5,25 mln euro uczynił go w lipcu 2011 roku najdrożej sprzedanym piłkarzem z Ekstraklasy.



W trakcie zagranicznych wojaży Mierzejewski został mistrzem Arabii Saudyjskiej (Al-Nassr FC), a także zdobył Puchar Australii (Sydney FC) i wybrano go najlepszym piłkarzem w tej lidze.



