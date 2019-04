Ta historia nie pojawia się po raz pierwszy, to prawda, ale jeszcze nigdy nie była opowiedziana z takimi szczegółami. Dlatego brzmi jak memento. Emmanuel Adebayor, najbardziej znany piłkarz z Togo, którzy grał w największych klubach - Realu Madryt, Manchesterze City, Arsenalu, Monaco czy Tottenhamie – próbował targnąć się na życie. I to nie raz.

Tej kariery mogło w ogóle nie być. 35-letni Adebayor, występujący dzisiaj w tureckim Basaksehir i znany ze znakomitej koordynacji ruchowej mimo wysokiego wzrostu, jeszcze nigdy nie otworzył się tak bardzo jak w rozmowie z "Daily Mail". Szczegółowo opowiada, jak chciał popełnić samobójstwo, a przede wszystkim - co go doprowadziło do takich myśli.

- Miałem 16 lat. Bardzo chciałem pomóc swojej rodzinie, w zasadzie to był mój jedyny cel, ale czułem z jej strony ogromną presję. Kiedy rodzina jest biedna, czujesz dużą solidarność, ale też przywiązujesz sobie kulę do nogi - mówi Adebayor. - W Metz zarabiałem może 3000 euro. A bliscy chcieli wybudować dom za pół miliona euro. Na dodatek klub nie był ze mnie zadowolony. Pamiętam, jak leżałem w nocy w łóżku i myślałem sobie: "Ale co ja tu robię? Nikt nie jest ze mnie zadowolony. Po co ja w ogóle żyję?" - zdradza zawodnik.



I dalej: - Tam, gdzie mieszkałem była apteka. Zszedłem, kupiłem pełno leków. Najpierw nie chcieli mi sprzedać, ale powiedziałem, że to dla ludzi w Togo, dla potrzebujących. Byłem gotowy na śmierć. Ale w środku nocy zadzwoniłem jeszcze do najlepszego przyjaciela. To on mnie przekonał, że nie warto, że mam jeszcze w życiu coś do zrobienia. "Masz potencjał, żeby zmieniać Afrykę" - usłyszałem. Pomyślałam, że sprzedaje mi marzenia, a nie byłem chętny, żeby je kupować. Ale jednak dało mi to do myślenia. Stwierdziłem, że pewnie Bóg ma dla mnie jakiś plan - mówi Adebayor na łamach "Daily Mail".

Zawodnik z Togo wraca też do innego tragicznego zdarzenia, gdy jego drużyna narodowa została ostrzelana w niespokojnym regionie Kabinda w Angoli przed Pucharem Narodów Afryki w 2010 roku. Wraca nietypowo, bo ujawnia nie odczucia, ale raczej stan ducha. - Gdyby snajper wtedy strzelał w moim kierunku, to miałem wrażenie, że by mnie nie dosięgnął. Byłem w swoim duchowym świecie. Kolo Toure mówił mi potem: "Patrzyłem i ani razu się nie wzdrygnąłeś". A ja po prostu nie czułem, że jestem człowiekiem. Byłem gotowy umrzeć. Spojrzałem w kierunku snajpera i pomyślałem: "Są rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić".

Adebayor rozegrał w Anglii ponad 250 meczów, strzelił tam 122 gole, w Realu (na wypożyczeniu) wystąpił w sumie w 22 spotkaniach, zdobywając 8 bramek. Teraz gra w drużynie lidera tureckiej Superligi, Istambul Basaksehir.



