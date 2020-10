Adama Traore otrzymał powołania do dwóch reprezentacji - Hiszpanii oraz Mali. 24-letni piłkarz Wolverhampton Wanderers nie grał jeszcze w żadnej z nich na szczeblu seniorskim, choć ma za sobą występy w hiszpańskich drużynach młodzieżowych i juniorskich.

Traore, którego rodzice pochodzą z Mali, urodził się w Hiszpanii i jest wychowankiem Barcelony. Ostatnio zbierał dobre recenzje za występy w angielskiej Premier League.

W piątek został powołany przez selekcjonera Luisa Enrique do reprezentacji Hiszpanii na październikowe mecze, mimo że trzy dni wcześniej otrzymał ofertę gry w barwach Mali.

- Chcę go zobaczyć w koszulce naszej reprezentacji. Jeśli chodzi o powołanie, które otrzymał z Mali, to zależy od niego. O ile wiem, chce dla nas grać, ale to jego decyzja i my zawsze szanujemy decyzje zawodników w tych sprawach - oświadczył Luis Enrique.

Reprezentacja Hiszpanii rozegra 7 października towarzyski mecz z Portugalią, a 11 i 14 października zmierzy się ze Szwajcarią i Ukrainą w rozgrywkach Ligi Narodów.

Zdjęcie Adama Traore / AFP

af/ krys/