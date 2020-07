Adam Buksa zdobył bramkę dla New England Revolution w zremisowanym 1-1 meczu z D.C. United w grupie C turnieju piłkarskiego MLS is Back. Impreza rozgrywana jest w Bay Lake na Florydzie. Polak został wybrany piłkarzem meczu.

Polski napastnik efektowną główką dał prowadzenie swojej drużynie w 51. minucie. Był to jego drugi gol w tym sezonie.

Buksa był aktywny i miał okazje do zdobycia kolejnych bramek. Za swój występ został wybrany najlepszym graczem spotkania.

Wyrównał w 73. minucie Argentyńczyk Federico Higuain - brat napastnika włoskiego Juventusu, Gonzalo.

Buksa został zmieniony w 90. minucie.

W tabeli grupy C prowadzi Toronto FC z dorobkiem czterech punktów. Tyle samo punktów ma New England Revolution. Dwa punkty do czołowej "dwójki" traci D.C. United. Bez punktów jest Montreal Impact.

Dwa najlepsze zespoły z sześciu grup oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansują do fazy play off. Triumfator zapewni sobie awans do Ligi Mistrzów CONCACAF.