Adam Buksa w nowym klubie. Transfer do 4-krotnego mistrza kraju, Liga Mistrzów czeka

Po nieudanym epizodzie w RC Lens, który naznaczony był kontuzjami, Adam Buksa wyraźnie odżył "na tureckiej ziemi". Napastnik reprezentacji Polski ścigał się z Krzysztofem Piątkiem o to, kto strzeli w Superlidze więcej goli. Ostatecznie starszy kolega wyprzedził go o jedno trafienie. Buksa w Antalyasporze szybko stał się jedną z największych gwiazd , choć kibice nie mieli wątpliwości, że Polak długo w klubie nie zostanie.

Turków nie było stać na wykupienie go z Lens, które posiadało wciąż prawa do jego karty zawodniczej. Już w trakcie Euro 2024 mówiło się, że po Buksę zgłasza się wiele zainteresowanych klubów i kolejna zmiana pracodawcy pozostaje jedynie kwestią czasu. 27-latek w meczu z Holandią strzelił dla biało-czerwonych bramkę, co podniosło jeszcze jego wartość rynkową.