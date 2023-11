Cristiano Ronaldo niebawem skończy swój pierwszy rok spędzony poza Europą. Portugalczyk zimą 2022 roku zdecydował się na totalnie zaskakujący dla fanów ruch. Gwiazdor bowiem niespodziewanie rozwiązał kontrakt z Manchester United , co samo w sobie było już szokujące. Dodatkowym zaskoczeniem był jednak wybór nowego klubu. Cristiano postanowił się przenieść na kompletnie niezbadane piłkarskie wody.

Były gwiazdor Realu Madryt przeniósł się bowiem do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał bajoński kontrakt z Al-Nassr. To był pierwszy wielki transfer w tamte rejony świata, a za Portugalczykiem poszły kolejne gwiazdy, jak Karim Benzema, N'Golo Kante i Neymar Junior, a to jedynie kilka nazwisk. Obecnie loga saudyjska jest wypełniona gwiazdami po brzegi. Większość z nich oczywiście błyszczy w nowym środowisku.